Erbaa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erbaa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Erbaa\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu
15.01.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, para karşılığı vatandaşların banka hesaplarını kiralayan şüphelilerin yakalanması için Erbaa ile İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin para vererek ikna ettikleri kişilere banka hesabı açtırdıkları, aldıkları yeni cep telefonu numarası ile cep telefonunda mobil bankacılığı aktif hale getirdikten sonra telefonu şehirler arası yolcu otobüsü ile İstanbul'a gönderdikleri, hesapların da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan C.Y., F.B., E.S., U.D., K.D., Y.Ö., T.A, Ö.T., B.E., tutuklandı, M.C.Ç., K.E., C.E., H.K., D.Y., H.O. ve R.C.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 cep telefonu, 15 sim kart, 8 hafıza kartı, 3 bilgisayar ve 2 adet tablet ele geçirildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Cep Telefonu, Bilgisayar, Güvenlik, Güncel, Erbaa, Tokat, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbaa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni karar Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi Trump'tan yeni karar! Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi
Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi Sürücülerin cebini fena yakacak Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi! Sürücülerin cebini fena yakacak
En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen’i üzdü En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen'i üzdü
İran alarm durumuna geçti Hava sahası kapatıldı İran alarm durumuna geçti! Hava sahası kapatıldı
Komşu kan gölü Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615’e yükseldi Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı 30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı

22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 23:14:29. #7.11#
SON DAKİKA: Erbaa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.