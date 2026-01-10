Erbakan'dan Gazeteciler Günü Mesajı

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kalemini hakikatten, vicdanını milletten yana kullanan tüm gazetecilere çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için, çoğu zaman zor şartlar altında fedakarca görev yapan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Kalemini hakikatten, vicdanını milletten yana kullanan tüm gazetecilere çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadesini kullandı.