Erbil'de ABD Konsolosluğu Önünde Suriye Protestosu

(ANKARA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de, ABD Konsolosluğu önünde toplanan bir grup gösterici, Washington yönetiminin Suriye'deki gelişmelere ilişkin tutumunu protesto etti.

Suriye'nin doğusunda ordu güçlerinin SDG kontrolündeki bölgelerdeki ilerlemesiyle yaşanan çatışmaların ardından, Erbil'de ABD Konsolosluğu önünde toplanan bir grup gösterici, Washington yönetiminin Suriye'deki gelişmelere ilişkin tutumunu protesto etti. Bazı protestocular, SDG Komutanı Mazlum Abdi'nin posterlerini taşıdı. Göstericiler, Suriye yönetimi aleyhine sloganlar atarak ABD'den Suriye ordusunun operasyonlarına karşı tutum almasını talep etti.

Gösteri sırasında bazı protestocuların konsolosluk çevresindeki güvenlik noktalarına çıkması üzerine bölgede kısa süreli gerginlik yaşandı. IKBY'ye bağlı güvenlik güçleri kalabalığı dağıttı.