Erbil'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Erbil'de uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 130 kilogram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:48 Kaynak: AA
Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 130 kilogram eroin ele geçirildi.
Erbil Narkotik Suçlarla Mücadele Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı iş birliğiyle bir uyuşturucu çetesine operasyon düzenlendiği belirtildi.
Ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, operasyon sonucu 3 kişinin gözaltına alındığı, 130 kilogram eroinin ele geçirildiği kaydedildi.
Son Dakika Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tarih yazıyor İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye itirafı: Başaramazdık AEK, Caner Erkin'i transfer etmek istiyor