Erbil'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Erbil'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 130 kilogram eroin ele geçirildi.

Erbil'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 130 kilogram eroin ele geçirildi.

Erbil Narkotik Suçlarla Mücadele Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı iş birliğiyle bir uyuşturucu çetesine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, operasyon sonucu 3 kişinin gözaltına alındığı, 130 kilogram eroinin ele geçirildiği kaydedildi.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:48 Kaynak: AA
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