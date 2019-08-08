Erbil saldırısının planlayıcısı iki terörist etkisiz hale getirildi
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Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK'lı Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:51 Kaynak: AA
Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK'lı Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
NE OLMUŞTU?
Irak'ın Erbil kentinde Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu bir restorana terör 17 Temmuz'da saldırısı düzenlenmişti. Konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açmıştı. Saldırıda Türk diplomat şehit olmuştu.
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