Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK terör örgütü mensubu Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve...
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Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK terör örgütü mensubu Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Erbil Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:55 Kaynak: İHA
saldırısının planlayıcılarından PKK
terör örgütü mensubu Hacı Kurhan ve Metin Akgün
, MİT ve TSK
'nın Irak
'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. - ANKARA
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