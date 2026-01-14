Ercan Kızları Dünya Kupası İçin Hazırlanıyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Milli Hakem Terkan Ercan'ın ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde eden kızları Alya (14) ve Hira Ercan (16), dünya kupasında altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Kızlarının antrenörlüğünü yapan Terkan Ercan, "Disiplinli çalıştıktan sonra yerin, mekanın önemi yok. Büyük şehirlerle mücadele etmek zor ama biz zoru başarıyoruz" dedi.

Marmaris ilçesinde yaşayan Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Milli Hakem Terkan Ercan, kendisine ait salonda başarılı sporcular yetiştiriyor. Ercan'ın kızları Alya ve Hira da küçük yaşta başladıkları kick boksta Türkiye, Avrupa ve dünya çapında dereceler elde etti. Henüz 2 yaşında kick boksa başlayan Alya ve Hira Ercan kardeşler, daha önce katıldıkları Dünya Kick Boks Kupası'nda farklı ülkelerden sporcuları geride bırakarak dünya ikinciliği elde etti. Kardeşlerin yeni hedefi ise mayıs ayında düzenlenecek dünya kupasında şampiyon olmak. Babaları tarafından çalıştırılan Alya ve Hira Ercan kardeşler, her gün en az iki saat antrenman yaparak dünya kupasına hazırlanıyor.

'KUPAYI ÜLKEMİZE VE MARMARİS'E GETİRMEK İSTİYORUZ'

9'uncu sınıf öğrencisi Alya Ercan, 4 yıldır kupa maçlarına katıldığını belirtip, "Bu madalyam Avrupa şampiyonluğu ve aynı zamanda dünya ikinciliği madalyası. Hedefim dünya birincisi olmak. Her gün en az 2 saat antrenman yapıyoruz, neredeyse tüm günümüz salonda geçiyor. Özellikle kızların bu sporu yapmasını tavsiye ediyorum; kendilerini korumaları için çok önemli. Mayıs ayında dünya kupası var, çok çalışıyoruz. Kupayı hem ülkemize hem de Marmaris'e getirmek istiyoruz" dedi.

'BABAM GİBİ ANTRENÖR OLMAK İSTİYORUM'

11'inci sınıf öğrencisi Hira Ercan ise "2024 yılında dünya ikincisi oldum. Daha önce Türkiye şampiyonasında birinciliğim var. Şimdi önümüzde dünya şampiyonası var ve orada birinci olmayı hedefliyorum. Okuldan çıkar çıkmaz salona geliyoruz, her gün 2-3 saat antrenman yapıyoruz. Rakiplerimiz sürekli değişiyor, her ülkeden sporcular geliyor. İleride babam gibi antrenör olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'DİSİPLİN OLDUĞU SÜRECE YER FARK ETMEZ'

Kızlarının aynı zamanda antrenörü olan Terkan Ercan ise başarılarının temelinde disiplinli çalışmanın yer aldığını dile getirerek, "Belirli bir programımız var ve yılın 12 ayı boyunca düzenli çalışıyoruz. Her an maça hazır olmak zorundayız. Bu yıl ilk kez kurulan Kick Boks Ligi'nde Bolu ve Konya'daki elemelerde mücadele ettik. Daha iyi sonuçlar bekliyorduk ancak nasip olmadı. Şimdi tüm odağımız dünya kupası. Daha önce ikinci ve üçüncü olduk, bu kez hedefimiz birincilik" dedi.

Marmaris gibi küçük bir ilçeden dünya çapında başarı elde etmenin mümkün olduğunu ifade eden Ercan, "Disiplinli çalıştıktan sonra yerin, mekanın önemi yok. Büyük şehirlerle mücadele etmek zor ama biz zoru başarıyoruz. Hedefimizi her zaman büyütüyoruz. İnşallah dünya şampiyonu olup hem ülkemizi hem de Marmaris'i en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.