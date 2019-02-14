Erci E.'den yeni tekli: "Zamansız"

Tüm dijital platformlardan erişime açılan şarkının sözleri Erci E.'ye ait. Şarkının bestesinde ise Erci E. ile birlikte, sanatçının 1998 yılında "Cartel & Peter Maffay – Maffay'la Cartel" projesinde birlikte çalıştığı Hakan Kırkpınar'ın da imzası bulunuyor.

Prodüksiyonu da Erci E. ve Hakan Kırkpınar tarafından Berlin'de gerçekleştirilen şarkıda Berlin ve İstanbul'un atmosferi de müzikal etkileri de hissediliyor. Şarkının oluşması esnasında kendini belirleyen bu tarzı, Berlin'in RnB, Hip Hop havası ile İstanbul'un canlılığından ve müzikal birikiminden beslenen yeni bir sentez" olarak tanımlamak mümkün.