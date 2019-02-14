Son Dakika Haberleri: Erci E.'den yeni tekli: "Zamansız"

Erci E.'den yeni tekli: "Zamansız"

1 saat önce

1995 yılında dünyayı Türkçe rap ile tanıştıran Cartel grubunun kurucuları arasında yer alan, sonraki süreçte solo çalışmalarıyla da tanınan Erci E., "Zamansız" adlı yeni şarkısı ile Gloss'ta.

Erci E.'den yeni tekli:

Tüm dijital platformlardan erişime açılan şarkının sözleri Erci E.'ye ait. Şarkının bestesinde ise Erci E. ile birlikte, sanatçının 1998 yılında "Cartel & Peter Maffay – Maffay'la Cartel" projesinde birlikte çalıştığı Hakan Kırkpınar'ın da imzası bulunuyor.

Prodüksiyonu da Erci E. ve Hakan Kırkpınar tarafından Berlin'de gerçekleştirilen şarkıda Berlin ve İstanbul'un atmosferi de müzikal etkileri de hissediliyor. Şarkının oluşması esnasında kendini belirleyen bu tarzı, Berlin'in RnB, Hip Hop havası ile İstanbul'un canlılığından ve müzikal birikiminden beslenen yeni bir sentez" olarak tanımlamak mümkün.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:20 Kaynak: Bültenler

Berlin, Kırkpınar, Güncel
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