Son Dakika Haberleri: Erciş Belediyesinden yeraltı çöp konteyner sistemi
Son Dakika Güncel Haber

Erciş Belediyesinden yeraltı çöp konteyner sistemi

2 saat önce

Van'ın Erciş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi başta olmak üzere şehrin belirli noktalarına yeraltı çöp konteyner sistemi kuruyor.

Erciş Belediyesinden yeraltı çöp konteyner sistemi, System.String[]
Van'ın Erciş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi başta olmak üzere şehrin belirli noktalarına yeraltı çöp konteyner sistemi kuruyor.

İlçede daha hijyenik ve modern bir çöp toplama sistemi oluşturmak, vatandaşların sağlığını korumak, koku ve görüntü kirliliğini engellemek isteyen Erciş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü; Erciş Ticaret Merkezi çevresi, sebze hali alanı, Çelebibağı Durağı, Erciş Devlet Hastanesi bahçesi, sanayi sitesi ve Vanyolu Caddesi'ne yeni tip yeraltı çöp konteyner sistemlerini hizmete sokmaya başladı. İlçenin 13 farklı noktasında yer altına uygulanacak olan sistemle, evsel ve gıda kaynaklı atıkların en hijyenik biçimde toplanıp izole edileceği belirtildi. Bakteri ve sinek üremelerinin de önüne geçilecek çalışma sayesinde sıcak hava ile birlikte oluşan kötü koku ve rahatsız edici görüntülerin de ortadan kaldırılacağı bildirildi.

Tek bir sisteminin, 3 bin litre sıkıştırılmış depolama kapasitesine sahip olduğu, ünite sayesinde çöp nakil araçlarının da daha az sefer yapacağı kaydedildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:18 Kaynak: İHA
Van, Erciş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızdan vatandaşa pişkin cevap: Çalıyorum, ne yapacaksın! Hayırsever vatandaş girdiği bakkal dükkanında ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını ödedi KDK'dan "emekli maaşında haciz kesintisi yapılamaz" kararı 40 yıllık fırıncı ekmek fiyatını 75 kuruşa çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:20:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş Belediyesinden yeraltı çöp konteyner sistemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]