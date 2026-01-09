Erciş'te Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde 1 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Ağrı Jandarma Komutanlığı ekipleri, altın kaçakçılığı suçuna yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, Erciş ilçesindeki Tekler Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, 1 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
