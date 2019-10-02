Son Dakika Haberleri: Erciş'te yeni eğitim yılı kursları başladı
Son Dakika Güncel Haber

Erciş'te yeni eğitim yılı kursları başladı

2 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce başlatılan yeni eğitim öğretim yılı kursları törenle açıldı.

Erciş'te yeni eğitim yılı kursları başladı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce başlatılan yeni eğitim öğretim yılı kursları törenle açıldı.


Kurumun konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Törende konuşan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Halk Eğitim Merkezi'nin güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Aile Toplum Merkezinde de bir çok branşta kursların açıldığını bildiren Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:


"Bizler insanlara en iyi hizmeti vermek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Milli Eğitim Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın ve devlet büyüklerimizin destekleri ile Erciş'te artık daha farklı şeylerden bahsediyoruz. Kurslarda üretilen ürünlerden bahsediyoruz. İlerleyen dönemlerde Ticaret ve Sanayi Odasının, milletvekillerimizin destekleriyle Erciş'e çok güçlü bir Organize Sanayi Bölgesi kuracağız. Bundan sonraki dönemde bütün Ercişliler olarak bir ve beraber olacağız."

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halis Özdaş ise yeni eğitim ve öğretim döneminde 105 kurs açtıklarını, yaklaşık 3 bin kursiyerin söz konusu kurslardan yararlanacağını ifade etti.

Programa 108. Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Muradiye İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Evren Kaptan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SGK sayıyı artırdı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı
Dünya genelinde kesinti sorunu yaşayan Twitter'dan açıklama geldi FOX TV, reyting yarışında geride kalan dizisi Bir Aile Hikayesi'nin fişini çekti Günlük kiralık evde öldürülen Aleyna Can davasında karar: Sanığa 7 yıl 6 ay hapis

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:47:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş'te yeni eğitim yılı kursları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]