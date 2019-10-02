Erciş'te yeni eğitim yılı kursları başladı

Van'ın Erciş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce başlatılan yeni eğitim öğretim yılı kursları törenle açıldı.



Kurumun konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende konuşan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Halk Eğitim Merkezi'nin güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Aile Toplum Merkezinde de bir çok branşta kursların açıldığını bildiren Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:



"Bizler insanlara en iyi hizmeti vermek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Milli Eğitim Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın ve devlet büyüklerimizin destekleri ile Erciş'te artık daha farklı şeylerden bahsediyoruz. Kurslarda üretilen ürünlerden bahsediyoruz. İlerleyen dönemlerde Ticaret ve Sanayi Odasının, milletvekillerimizin destekleriyle Erciş'e çok güçlü bir Organize Sanayi Bölgesi kuracağız. Bundan sonraki dönemde bütün Ercişliler olarak bir ve beraber olacağız."

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halis Özdaş ise yeni eğitim ve öğretim döneminde 105 kurs açtıklarını, yaklaşık 3 bin kursiyerin söz konusu kurslardan yararlanacağını ifade etti.

Programa 108. Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Muradiye İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Evren Kaptan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.