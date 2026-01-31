Erciyes 38 FK, Karaköprü'ye 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
Erciyes 38 FK, Karaköprü'ye 1-0 mağlup oldu

31.01.2026 18:50
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Erciyes 38 FK, Karaköprü Belediye Spor'a 1-0 yenildi.

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Sezer Yalçın, Halil Tolgahan Demir, Mehmet Saldıraner

ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Muhammed Eren, Muhammed Enes, Batuhan, Ahmet Kağan, Berke (Dk. 59 Hüseyin), Mehmet (Dk. 69 Ethem), Fatih, Serdar, Çağrı Yağız (Dk. 83 Ozan), Artun

KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Miraçcan – Sadullah Burak, Hasan (Dk. 35 Mustafa Demirel) Dk. 85 Turhan), Metin, Görkem İbrahim (Dk. 85 İbrahim Başer), Yavuz, Batuhan, Hakan, Arda (Dk. 72 Ömer Faruk), Berkan, Enes

GOL: Dk. 21 Görkem İbrahim (Karaköprü Belediye Spor)

SARI KARTLAR: Muhammed Enes, Batuhan (Erciyes 38 FK) Miraçcan, Sadullah Burak, Yavuz, Berkan (Karaköprü Belediye Spor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bulunan Erciyes 38 FK, sahasında konuk ettiği Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediye Spor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Kaynak: DHA

