TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK ligin 17. haftasında evinde oynadığı maçta Osmaniyespor'u 5-0 gibi farklı yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Hakemler: Emre Küçük, Kerem Şenneyli, Veysal Batuhan Dursun
Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, Muhammed Eren Arıkan, Utku Burak Kunduzcu, Muhammed Enes Doğan, (Batuhan Özgan dk.81), Berke Kayar, Serdar Yiğit, (Utkan Gökçen dk.74), Fatih Yiğit Şanlıtürk, (Caner Kaban dk.69), Çağrı Yağız Yasak, (Ethem Balcı dk.74), Hüseyin Ekici, Artun Akçakın, (Ozan Demirbağ dk.81)
Osmaniyespor: Furkan Şimşek, Köksal Ayaydın, Ömer Memiş, İdris Güneş, Levent Kolkısa, (Kemal Utman Eren dk.70), Yavuz Koç, Gökdeniz Varol, Volkan Diyenli, (Mustafa Yılmaz dk.35), Eyüphan Çinemre, (Enes Ertuğrul dk.57), Berkecan Çevik, (Yunus Nas dk.35), Ahmet Cem Abaş, (Taha Erdem Cevahiroğlu dk.70),
Goller: Utku Burak Kunduzcu (dk.12), Serdar Yiğit (dk.31 ve 33), Artun Akçakın (dk.42 ve 61) (Erciyes 38 FK) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Erciyes 38 FK, Osmaniyespor'u 5-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?