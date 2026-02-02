Erciyes'in Maskotları: Pastırma ve Sucuk - Son Dakika
Erciyes'in Maskotları: Pastırma ve Sucuk

02.02.2026 10:49
Erciyes Kayak Merkezi'nde turistlerin ilgi gösterdiği saint bernard cinsi köpekler, Pastırma ve Sucuk.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde 'saint bernard' cinsi 2 köpeğe yerli ve yabancı turistler tarafından 'Pastırma' ve 'Sucuk' ismi verildi. 3 yıldır kayak merkezine birçok kişinin fotoğraf çekinmek için geldiği köpekler, Erciyes'in simgelerinden oldu. Sömestir tatili için ailesi ile Ankara'dan geldiğini anlatan Ayça Pak, "Hava çok soğuk ama ortam çok güzel. Her yıl buraya Erciyes'in maskotları olan 'Pastırma' ve 'Sucuk'u görmek için geliyoruz. Çok sevimliler" dedi.

Erciyes Kayak Merkezi, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlıyor. 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesis bulunduğu merkezde, kayak yapan turistler ardından da Kayseri mutfağına has ürünlerin satıldığı alanlarda 'mantı', 'sucuk', 'pastırma' ve 'yağmala' yiyor. 2 bin 200 rakımlı oteller bölgesinde kayak yapanlar ise pist kenarında gezen 'saint bernard' cinsi 2 köpeğin fotoğraf ve videolarını çekiyor. 3 yıl önce bölgede bulunan bir otele hediye edilen ve yerli ve yabancı turistler tarafından 'Pastırma' ve 'Sucuk' ismi verilen köpekler, 3 yıldır kayak merkezinin sembollerinden oldu. Bu yıl yavrulayan ve özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi gören köpekler 12 kişilik aile oldu. Yavrularına da tatilciler tarafından 'mantı' isimleri verildi.

'ERCİYES'İN SİMGESİ OLDULAR'

Kayak merkezindeki bir otelin misafir ilişkileri yetkilisi Maryam Pargoshati, "Birkaç yıl önce bu köpeklerin hikayesi başladı. Bize geldiler ve misafirlerimiz tarafından inanılmaz ilgi gördüler. İsimlerini de Kayseri'nin yöresel lezzetlerinden seçmek istedik. Hem Kayseri'nin yöresel lezzetleri hem de bu güzel dağı Erciyes ile onları birleştirmek istedik. Sevenler çok fazla. Özellikle çocuklar çok ilgi gösteriyor. Sadece onları sevmek için ve fotoğraf çektirmek için gelenler bile oluyor. İlk başta 'Pastırma' ve 'Sucuk' bizlere katıldı. Şimdi yavruları olan 'mantı' aramıza katıldı. Bu köpekler cinsi gereği karlı bir doğada olmaları gerekiyor. İsveç kökenli köpekler. Buranın soğuk havası ile büyümeleri gerekiyor. Sıcak alanda yaşamamaları gerekiyor. O yüzden burada çok rahat bir şekilde büyüyorlar. Erciyes'in de bir simgesi oldular. Bu şekilde hem Kayseri'nin hem de Erciyes'in tanıtımına katkı sağlıyoruz. Güzel tepkiler alıyoruz. Herkes bu köpeklerin hikayesini merak ediyor" ifadelerini kullandı.

'ÇOK SEVİMLİLER'

Sömestir tatili için ailesi ile Ankara'dan geldiğini anlatan Ayça Pak ise, "Hava çok soğuk ama ortam çok güzel. Her yıl buraya Erciyes'in maskotları olan 'Pastırma' ve 'Sucuk'u görmek için geliyoruz. Çok sevimliler. Çocuklarımız onlarla fotoğraf çektiriyorlar. Onları çok seviyoruz. Evde de evcil hayvanlarımız olduğu için bu konuda çok hassasız. Erciyes'i de bu yüzden tercih ediyoruz. Çok tatlılar. Bu köpekler tam buraya uygun. İsimlerinin de Kayseri mutfağına özel isimlerden oluşmasına ilk başta çok şaşırmıştım. Sonradan en az onlar kadar tatlı olması nedeniyle çok uyumlu buldum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

