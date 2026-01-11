Erciyes\'te 550 Bin Ziyarete Ulaşılmıştır

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon açılışının yapıldığı 20 Aralık'tan bu yana geçen 20 günlük sürede yerli ve yabancı 550 bin ziyaretçi ağırlandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlıyor. Bir önceki sezonu, 2 milyon 700 bin ziyaretçiyle kapatan Erciyes Kayak Merkezi'nde bu yıl 3 milyon ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. Bu kapsamda resmi açılışın 20 Aralık'ta yapıldığı kayak merkezinde aradan geçen 20 günlük sürede yerli ve yabancı 550 bin ziyaretçi ağırlandı.

'SÖMESTİR REZERVASYONLARI DEVAM EDİYOR'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, bu yılki hedefleri olan 3 milyon ziyaretçi sayısına rahatlıkla ulaşacaklarını söyleyerek, "Muhteşem bir sezon geçiriyoruz. Şu ana kadar 550 bin ziyaretçi sayımız var. Yılbaşını çok güzel geçirdik. Sömestir tatilinde de yoğunluk bekliyoruz. Yine, Ramazan Bayramı'nda da muhteşem bir talep bekliyoruz. İşletmecilerimiz de sömestir için rezervasyonlarına devam ediyorlar. Charter seferlerimiz aralık ayında başladı. Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nden her hafta 3 uçak Kayseri'ye geliyor. Bu tüm sezon boyunca devam edecek. Genelde kayakçılarımızın yüzde 30'unu yabancı misafirlerimiz oluşturuyorlar" dedi.

'HEDEFLEDİĞİMİZ SAYIYA ULAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Kayakseverleri Erciyes'e davet eden Akşehirlioğlu, "Yabancı misafirlerimiz 1 hafta burada kaldıkları için hafta içi pistler daha müsait oluyor ve Erciyes'in birbiri ile bağlantılı pistlerinde kayak keyfini çıkarıyorlar. 112 kilometre birbiri ile bağlantılı 41 farklı pistimiz, 19 mekanik tesisimiz var. 4 giriş noktası olan tam Alp modelinde Alpler tarzında bir kayak merkeziyiz. Önümüzdeki günlerde kar yağışı devam edecek. Biz tüm misafirlerimizi Erciyes'te karın keyfini çıkarmaya davet ediyoruz. Bu yıl 3 milyon ziyaretçi hedefimiz var. Sömestir gelmeden 550 bin rakamına ulaştık. 15 gün boyunca da sömestir de ziyaretçi ağırlayacağımızı düşündüğümüzde bu sezon hedeflediğimiz ziyaretçi sayısına çok rahat ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.