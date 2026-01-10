Erciyes'te Cerrahis Semineri

Türk Omuz Dirsek Cerrahisi Derneği üyesi doktorlar, Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen seminerde buluştu.

Dernek tarafından Erciyes AŞ Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminere, Dernek Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ile üyeler katıldı.

Deneyimli cerrahlarla genç doktorları bir araya getiren etkinlikte, ameliyatlar ve tedaviler esnasında ortaya çıkabilen beklenmeyen problemlerle nasıl baş edilebileceği konusunda eğitimler verildi.

Dernek üyelerinden Prof. Dr. Fatih Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verimli bir seminer gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de yaşayan her bireyin spor yapması gerektiğini ancak bunu bilinçli bir şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini anlatan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Ben de aynı zamanda snowboard yapan bir bireyim. Kayak ve snowboard, sağlıklı vücutla yapılabilen bir spor. Bu sporu 7'den 70'e herkese tavsiye etmekle beraber, bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Öncelikle bu spora uygun ekipmanın kaliteli olması gerekiyor. Daha sonra her branşta olduğu gibi kayak sporunda da faaliyete başlamadan ısınmak gerekiyor."

Seminer, üyelerin Erciyes manzarasında fotoğraf çekinmesiyle sona erdi.