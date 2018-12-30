Erciyes'te Eşler Arası Kızak Çekme Yarışması Yapıldı
51 dakika önce
ERCİYES Kayak Merkezi'nde 'Artık çekilmez oldun' eşler arası kızak yarışmasının ilk elemesinde renkli görüntüler ortaya çıktı.
ERCİYES Kayak Merkezi
'nde 'Artık çekilmez oldun' eşler arası kızak yarışmasının ilk elemesinde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Kış sezonu boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Erciyes
'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması 12 çiftin katılımı ile gerçekleşti. Kayseri
Erciyes A.Ş.'nin organize ettiği, Tekir bölgesindeki kızak alanında yapılan etkinlikte eşler piste çıktı. Yarışmada erkekler, eşlerini kızakla önce yukarı çekti, ardından da birlikte kayarak bitiş çizgisine ulaşmak için çaba sarf etti. Erkeklerin zorlandığı etkinlikte, renkli görüntüler ortaya çıktı.
Yarışmada Kübra- Mustafa Özbek
çifti birinci, Neslihan- Necmettin Kambur çifti ikinci, Zeynep- Oğuz Oğuzhan çifti ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren çiftlere ödüllerini Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı
verdi.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:03 Kaynak: DHA
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