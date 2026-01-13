Erciyes'te Kar Kalınlığı 180 Santimetre

1) ERCİYES DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 180 SANTİMETREYE ULAŞTI

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 180 santimetreye ulaştı.

Kayseri'de dün başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 180 santimetreye ulaştı. Bölgede yağış sürerken, yerli ve yabancı turistler kayak yaparak, pistlerde karın keyfini çıkardı.