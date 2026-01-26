Erciyes'te Pastırma Talebi Artıyor - Son Dakika
Erciyes'te Pastırma Talebi Artıyor

26.01.2026 20:21
Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen turistler, Kayseri'nin pastırmasına ilgi gösteriyor.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, Kayseri'nin yöresel lezzeti olan pastırmaya talebi artırdı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistlerde yoğunluk yaşanıyor. Sezon açılışından bu yana 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan Erciyes, kent ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor. Bu kapsamda kente gelen kayakseverler Kayseri mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan pastırma ve sucuğa da ilgi gösteriyor. Kentte, pastırma satışı yapan Arif Ateş (52),"Vatandaştan pastırmaya yoğun ilgi var. Zaten şu anda pastırma ve sucuğun mevsimi. Ayrıca Erciyes, Ürgüp, Kapadokya tarafından gelen müşterilerimiz, gezmeye gelen vatandaşlarımız var. Yıl sonu için Avrupa'dan gelen gurbetçi vatandaşlarımız var. Dolayısıyla şu anda yoğunluk yaşıyoruz. Gurbetçi müşterilerimiz de geliyorlar. Gelen turist sayımız fazla. Onların vermiş olduğu bir yoğunluk var. Pastırmanın tam mevsimi olduğu için satışlarımız yoğun. En çok satılan ürünlerimiz sırt, kuşgömü, antrikot dediğimiz pastırmalarımız. Pastırma fiyatı bin 600 TL'den başlıyor. En pahalı pastırma da 3 bin 500 lira civarında. Erciyes kış sezonunda, şu anda oldukça popüler. Kayağa dışardan gelen bayağı müşterimiz var. Erzurum'dan, Adana'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan gelen müşterilerimiz var. Özelliklede İstanbul, İzmir, Ege bölgesinden Erciyes'e kayağa çok büyük bir ilgi, yoğunluk var. Şu anda pastırma ve sucuğun da mevsimi olduğu için dolayısıyla pastırmaya da artı bir ilgi var" dedi.

'KAYAK SEZONU İŞLERİMİZDE YÜZDE 100'E YAKIN BİR ARTIŞ YARATTI'

Kentte 30 yıldır pastırmacılık yapan Mustafa Tokluman (58) ise, "Sayın Mehmet Özhaseki'nin söylediği çok güzel bir slogan var. 'Erciyes'in karı, Kayseri'nin karı olur' diyor. O söz gerçekten buraya oturuyor. Yılın 2 ayı biz de çok iyi iş olur. Bir tanesi gurbetçilerin geldiği 8'inci aydır. Diğeri de 1'inci ay ve 2'nci ay arasında geçen süredir. O da tamamıyla Erciyes'e bağlı olmak kaydıyla. Biz bundan memnunuz. Kayak sezonunun açılmasından dolayı işlerimizde yüzde 100'e yakın bir artış oluyor. Geçen sene kayak sezonu erken bitmişti. Çünkü 2'nci ayın içerisinde kayak sezonu bitmişti. Bu sene öyle değil. Tam tersi, kayak sezonu erken başladı. Zannedersem 2'nci ayın sonu 3'üncü ayın başı gibi de devam edecek gibi gözüküyor. Kışın gelmesiyle birlikte karın ve Erciyes'in işimize fevkalade bir artısı oldu. Kayseri genelinde hem otellerde, hem kalacak yerlerde, hem de geleneksel pastırmalarımızda artış oldu" diye konuştu.

Haber-Kamera: Öykü GENÇ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

