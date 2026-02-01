Erciyes'te Sömestir Yoğunluğu

TÜRKİYE'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatilinin son gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen Erciyes Master Planı kapsamında, uluslararası standartlara sahip olan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen merkezde toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesis bulunuyor. Kapadokya bölgesine yakınlığı, ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri ile tatilcilerin gözdesi olan Erciyes, sömestir tatilinde tamamen doldu. Kayseri-Develi kara yolunda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oldu, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Oteller bölgesinde de araç yoğunluğu olduğu görüldü. Otoparklarda yer bulamayan sürücüler, araçlarını yol kenarlarına park etti. Erciyes Kayak Merkezi'ne giden yolun Hacılar Kavşağı'nda başlayan trafik sonrası ise yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.