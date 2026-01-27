Erciyes Üniversitesi Asya'da Finalist - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erciyes Üniversitesi Asya'da Finalist

Erciyes Üniversitesi Asya\'da Finalist
27.01.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi, THE Awards Asia 2026'da 'Yılın İnovasyonu' finalistleri arasında yer aldı.

Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme ve analiz kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından düzenlenen THE Awards Asia 2026 finalist listesi açıklandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), 'Yılın Teknolojik veya Dijital İnovasyonu' (Technological or Digital Innovation of the Year) kategorisinde, Asya kıtasının önde gelen üniversiteleri arasından son sekiz finalist arasına girerek önemli bir uluslararası başarıya imza attı.

Bu başarıya, Erciyes Üniversitesi Araştırma Dekanı Gökmen Zararsız yürütücülüğünde hayata geçirilen "Integrated Digital Transformation for Research Excellence and Strategic Data Management" (Araştırma Mükemmeliyeti ve Stratejik Veri Yönetimi için Bütünleşik Dijital Dönüşüm) başlıklı kurumsal proje ile ulaşıldı. Ödüle konu olan bu bütünleşik dijital dönüşüm modeli ile üniversitenin araştırma ekosistemini uçtan uca veri temelli yöneten, kurumsal büyük veri analitiğini araştırma yönetiminin merkezine yerleştiren, proje, yayın, fikri haklar, iş birliği ve performans göstergelerini tekil ve entegre bir dijital platformda izlenebilir hale getiren yenilikçi bir araştırma yönetimi yaklaşımını temsil ediyor. Bu sistem sayesinde Erciyes Üniversitesi araştırma önceliklerini kanıta dayalı biçimde belirleyebilmekte ve kurumsal karar alma süreçlerini gerçek zamanlı analitik ile destekliyor. 17 ülke ve bölgeden 530'un üzerinde başvurunun yapıldığı THE Awards Asia 2026 kapsamında, Erciyes Üniversitesi'nin bu seçkin listeye "Yılın Teknolojik veya Dijital İnovasyonu" kategorisinde girmesi, üniversitenin araştırma yönetimi alanındaki dijital yetkinliğinin uluslararası düzeyde tescillendiğini gösteriyor.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Araştırma yönetiminde kurumsal veri analitiğini merkeze alan bu dijital dönüşüm yaklaşımı, üniversitemizin stratejik karar alma kapasitesini güçlendirmiş ve araştırma ekosistemimizi uluslararası rekabetçi bir yapıya taşımıştır. THE Awards Asia gibi saygın bir platformda bu başarının tescillenmesi, Erciyes Üniversitesi'nin araştırma odaklı dönüşüm vizyonunun doğru yönde ilerlediğinin güçlü bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

THE Awards Asia 2026 kazananları, 22 Nisan 2026 tarihinde THE Asia Universities Summit kapsamında Hong Kong'da düzenlenecek törenle açıklanacak. Zirve, Asya genelinden üniversite üst yönetimlerini bir araya getirerek yükseköğretimde mükemmeliyet örneklerinin küresel ölçekte görünürlük kazanmasına imkan sağlıyor. Erciyes Üniversitesi, bu önemli başarıyla birlikte araştırma yönetiminde dijital dönüşüm vizyonunu, uluslararası akademik camiada güçlü bir örnek olarak konumlandırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Erciyes, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erciyes Üniversitesi Asya'da Finalist - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:54:35. #7.11#
SON DAKİKA: Erciyes Üniversitesi Asya'da Finalist - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.