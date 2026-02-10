Ercüment Akdeniz'in Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Ercüment Akdeniz'in Davası Devam Ediyor

10.02.2026 19:35
Gazeteci Ercüment Akdeniz'in yargılandığı davada yurt dışı yasağı devam etmesi kararı alındı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) HDK operasyonu kapsamında 22 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Ercüment Akdeniz'in "örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin devam etmesine karar verildi. Ayrıca mahkeme heyeti ara kararında, iki celsedir dinlenemeyen tanığın dinlenilmesinden vazgeçerek savcılığın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması üzere davayı 2 Haziran'a bıraktı.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) operasyonu kapsamında 18 Şubat'ta gözaltına alınıp 22 Şubat'ta tutuklanan ve 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla yargılanan gazeteci Ercüment Akdeniz, yeniden hakim karşısına çıktı.

Dosyadaki tanık dinlendi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı, Akdeniz'in çok sayıda meslektaşı takip etti. Duruşma yaklaşık bir buçuk saat gecikmeli olarak 15: 48'te başladı. İlk olarak dosyadaki tanık dinlendi. Mahkeme başkanı, tanığa "Ercüment Akdeniz'i tanıyor musun" diye sordu. Tanık, tanımadığını söyledi.

Mahkeme başkanı, "2011 yılında bir eylem olmuş, Akdeniz orada bir buluşma yapmış. Hatırlıyor musun?" dedi. Tanık, "O gün ben de gözaltına alındım. Sonra serbest bırakıldım. Sadece oradan geçiyordum, merak ettim ve biraz bekledim. O gün yasa dışı bir eylem yapıldığına ve slogan atıldığına şahit olmadım" diye yanıtladı.

Dava ertelendi

Bu aşamada sözleri sorulan Ercüment Akdeniz, "Daha önceki ifadelerim geçerli. Savcılığın mütalaa vermesini bekliyoruz" dedi. Akdeniz'in avukatları ise dinlenmeyen tanıkların dinlenmesinin dosyaya bir katkı sunmayacağını söyleyerek mütalaa verilmesini istedi.

Savcılık, ara mütalaasında dosyadaki eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme heyeti, dosyada eksik husus kalmadığı gerekçesiyle esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Ayrıca heyet, iki celsedir dinlenemeyen tanığın dinlenilmesinden vazgeçti. Akdeniz hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ise devam edecek.

Bir sonraki duruşma 2 Haziran'da yapılacak.

Kaynak: ANKA

