Erdem: Daha Adil Bir Gelecek İçin Birlikte Çalışmalıyız

(ANKARA) - Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, "Daha yaşanabilir bir gelecek için kaybedecek zamanımız yok. Kadınlar ve erkekler omuz omuza vererek daha kapsayıcı, daha adil ve daha güçlü bir dünya kurabiliriz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü de bize tam olarak bunu hatırlatan bir gün" dedi.

SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporuna göre, mevcut hızla ilerlersek toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmamız için hala 100 yılı aşkın bir süre gerekiyor. Bu tablo bize çok açık bir gerçeği hatırlatıyor; eşitlik kendiliğinden gerçekleşen bir süreç değil. Bilinçli tercihlerle, kararlı politikalarla ve ortak bir irade ile inşa edilmesi gereken bir hedef. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalkması ancak kadınların her alanda güçlenmesiyle mümkün."

"Daha yaşanabilir bir gelecek için kaybedecek zamanımız yok"

Kadının eğitimde, iş yaşamında, karar alma süreçlerinde ve kamusal alanda daha görünür olması yalnızca bireysel başarı hikayeleri yaratmak anlamına gelmiyor. Bu aynı zamanda toplumların daha adil, daha üretken ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının da temel koşullarında biri. Bugün artık biliyoruz ki, eşitlik yalnızca kadınların meselesi değil. Bu dönüşüm eşitliği sahiplenen erkeklerin de aktif katkısını gerektiriyor. Çünkü eşitlik bir tarafın kazanımı değil, birlikte gelişmenin, birlikte büyümenin ve birlikte kalkınmanın yolu. Kurumların, iş dünyasının ve toplumun tüm kesimlerinin bu anlayışı sahiplenmesi, değişimin hızını belirleyen en önemli faktörlerden biri. Daha yaşanabilir bir gelecek için kaybedecek zamanımız yok. Kadınlar ve erkekler omuz omuza vererek daha kapsayıcı, daha adil ve daha güçlü bir dünya kurabiliriz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü de bize tam olarak bunu hatırlatan bir gün."