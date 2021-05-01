ERDEMİR 2. Yüksek Fırını'nda teknik arıza sonucu toz emisyonu çıkışı yaşandı - Son Dakika

Zonguldak'ta, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının (ERDEMİR) 2. Yüksek Fırını'nda teknik arızaya bağlı olarak toz emisyonu çıkışı meydana geldi.

ERDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, saat 15.00 sıralarında fabrikanın 2. Yüksek Fırını'nda teknik arıza yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, buna bağlı olarak toz emisyonu çıkışı meydana geldiği aktarılarak, "Ekiplerimiz tarafından arızaya anında müdahale edilmiş olup sorunun en kısa sürede çözümü için çalışmalar büyük bir titizlik ve süratle devam etmektedir. Hiçbir çalışanımızın zarar görmediği bu teknik arızanın en kısa sürede giderilmesi için yerel otoritelerle koordineli bir şekilde çalıştığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.