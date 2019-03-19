Son Dakika Haberleri: Erdemli'de Beton Yol Çalışmalarına Başlandı

Erdemli'de Beton Yol Çalışmalarına Başlandı

33 dakika önce

Erdemli Belediyesi'nin, dayanıklılığı ile öne çıkan beton kaplama yol modeli uygulamasına başladığı bildirildi.

Erdemli'de Beton Yol Çalışmalarına Başlandı, System.String[]
Erdemli Belediyesi'nin, dayanıklılığı ile öne çıkan beton kaplama yol modeli uygulamasına başladığı bildirildi.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, son dönemlerde rağbet gören beton yol çalışmaları, ilçenin bazı noktalarında yapılan denemelerden sonra Alata Mahallesi'nde de uygulanmaya başlandı. Türkiye'nin pek çok noktasında kullanılan asfalt ve parke yol çalışmaları, iklim şartlarındaki dayanıksızlığı nedeniyle, yerini beton kaplama yol modeline bıraktı. Bu kapsamda çetin kış şartlarında ve altyapı kazılarında zarar gören Alata Mahallesi'ndeki muhtarlık binası yakınındaki yollar, beton kaplama modeli ile yenilendi.

Belediye olarak çağın getirdikleri karşısında teknolojiyi takip ettiklerini vurgulayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şu ifadelere yer verdi; "Asfalt kaplama modeli, ülkemizin birçok kurumunda uzun süredir kullanılan bir uygulamadır. Son dönemlerde dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalar sonucu ve kullanılan ürünün iklim şartlarında kısa sürede deforme olması, bizleri farklı arayışlar içerisine itti. Bu kapsamda ilçemizin birçok noktasında denemesini yaptığımız beton kaplama yol modeli, olumlu sonuçlar vermesiyle tercihimiz oldu. Hem kalıcılığı sağlamak hem de maliyeti düşürmek adına bu modeli kullanmaya karar verdik. Erdemli'nin birçok noktasında uygulamaya başladığımız modeli, yaygınlaştırarak gelecek süreçte tüm ilçemizde kullanacağız." - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:47 Kaynak: İHA

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