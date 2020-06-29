Erdemli'de cami çevreleri düzenleniyor - Son Dakika

Erdemli'de cami çevreleri düzenleniyor

Erdemli Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla kapatılan ancak kontrollü normalleşme süreci kapsamında tekrar açılacak olan camilerin çevrelerinde düzenleme yapıyor.

Erdemli Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla kapatılan ancak kontrollü normalleşme süreci kapsamında tekrar açılacak olan camilerin çevrelerinde düzenleme yapıyor.

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Bu çalışmalar kapsamında Hacıalanı Merkez Camisinde boya, tadilat, dezenfeksiyon ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildi. Hacıalanı Mahalle Muhtarı Muhammet Var, bir haftadır süren çalışmalardan dolayı Erdemli Belediyesine ve Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya teşekkür etti.


Belediye Başkanı Tollu ise bu ülkenin kültürel değerlerine ve miraslarına sahip çıkmanın oldukça önemli olduğunu belirtirken, ibadethanelere yönelik yürütülen hizmetlerin sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak adına yapıldığını söyledi. İlçenin talepte bulunan okullarına, sağlık kurumları ve camilerine hizmet götürdüklerini belirten Tollu, Erdemli'nin her noktasında çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. - MERSİN

Erdemli Belediyesi, Mükerrem Tollu, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdemli'de cami çevreleri düzenleniyor - Son Dakika

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