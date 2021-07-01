Erdemli'de kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar deniz ve tiyatro ile tanıştı - Son Dakika

Erdemli Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikte, kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar deniz ve tiyatroyla tanıştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyeye bağlı Limon Çiçeği ekipleri, düzenledikleri etkinlikle hayatları boyunca denize girmemiş ve tiyatro oyunu seyretmemiş çocukları bir araya getirerek deniz ve tiyatroyla buluşmaları sağladı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Mükerrem Tolu, yapılan çalışmalar ile çocukların hayata umutla bakmasına katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, "Toroslarda yaşayan çocuklarımızı, köylerde yaşayan çocuklarımızı denizle buluşturuyoruz. Yüzme öğretmenlerimiz eşliğinde hem çocuklarımızı denizle buluşturuyoruz hem de onlara yüzme öğretiyoruz ve bunun çocuklarımızın geleceği için gerçekten çok önemli bir anı olduğunu düşünüyorum. Bizim 49 tane köyümüz var, bu köylerde yaşayan tüm çocuklarımızı sırasıyla denizle buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.