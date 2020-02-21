Erdemli'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı - Son Dakika
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Erdemli'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı

7 saat önce

Erdemli ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Erdemli'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı, System.String[]

Erdemli ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Merkez Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mustafa Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Erdemli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Güler, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firma temsilcileri katıldı.

Kaymakam Kula, toplantıda kazaların önlenmesi ve can kayıplarının azaltılmasının tüm paydaşların uyumlu ve sorumluluk anlayışı içerisinde mümkün olabileceğini kaydetti.

Otobüs kazalarının önlenmesi amacı ile yurt genelinde bu tür toplantıların düzenlendiğini ifade eden Kula, konuya daha fazla dikkat çekebilmenin amaçlandığını vurguladı.

Avni Kula, Erdemli, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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