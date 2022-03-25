Erdemli'de şehitler anısına fidan dikildi - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, şehitler anısına oluşturulan hatıra ormanlarına fidan dikimi yapıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından şehitler jandarma astsubay üstçavuş Celil Mutlu ve uzman onbaşı İbrahim Tüzel anısına Arslanlı ve Alibeyli mahallelerinde hatıra ormanları oluşturuldu.

Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen fidan dikme etkinliğine şehit ailelerinin yanı sıra Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Mustafa Akgül ve Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü de katıldı.

Tollu, etkinlikteki konuşmasında, orman sayesinde şehitlerin adının yaşatılacağını söyledi.

Şehit Celil Mutlu'nun eşi Melike Mutlu da etkinlikten dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, "Eşim için fidan diktik. Adını bu şekilde yaşatacağız inşallah. Unutmayacağız, unutturmayacağız. İsmini sürekli geçtiğimiz yolda görmek bizim için zor bir durum ama gururluyum." dedi.

Şehit babası Şuayip Tüzel de şehit babası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Oğlum peygambere komşu oldu biz de fidan dikerek onu yaşatacağız. Vatan yoksa orman olmaz, orman olmazsa vatan da olmaz." diye konuştu.

Katılımcıların fidan dikmesinin ardından dua edildi.