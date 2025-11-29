Mersin'de elektrikli soba faciası, yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Mersin'de elektrikli soba faciası, yaşlı adam hayatını kaybetti

29.11.2025 00:09
Mersin'in Erdemli ilçesinde 85 yaşındaki Galip Koç, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yangının elektrikli sobadan çıktığı belirtildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 85 yaşındaki Galip Koç, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elvanlı Mahallesi'nde Galip Koç'un yalnız yaşadığı 2 katlı müstakil evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin tazyikli suyla müdahale ederek söndürdüğü yangının ardından evde yapılan incelemede Galip Koç'un cansız bedeni bulundu. Koç'un eşinin daha önce öldüğü bu nedenle yalnız yaşadığı belirtildi.

Savcı ve polisin yanan evde yaptığı incelemenin ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

GEÇ FARK EDİLDİ

Yangının evde bulunan elektrikli sobadan çıktığı üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı ve çevreye yakın bir yerleşim yeri bulunmadığı için geç fark edildiği öne sürüldü.

Kaynak: DHA

