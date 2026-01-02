Erdoğan:  Ak Parti Olarak Üye Sayımızı Son Dönemde 664 Bin 568 Artırdık, Teşkilatımızı Yürekten Tebrik Ediyorum - Son Dakika
Erdoğan:  Ak Parti Olarak Üye Sayımızı Son Dönemde 664 Bin 568 Artırdık, Teşkilatımızı Yürekten Tebrik Ediyorum

02.01.2026 21:30
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin üye sayısının son dönemde 664 bin 568 artırdığını belirterek, "Milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Yargıtay'ın açıkladığı verilere göre AK Parti'nin üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti olarak üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık, toplamda 11 milyon 543 bin 301'e ulaştık. AK Parti'nin milletin partisi olduğunun bir tezahürü olan, milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim kapımız ülkesine, milletine faydalı olmak; AK Parti çatısı altında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır. Türkiye'nin güçlü bir AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na ihtiyacı vardır. İnşallah partimizi ve ittifakımızı daha da büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

