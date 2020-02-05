Erdoğan: Bayrağımız rengini şehidimizin kanından alır, bu onun kansızlığını gösteriyor - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırtmasına ilişkin "Bizim bayrağımız rengini şehidimizin kanından alır. Bu onun kansızlığını gösteriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un, Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtmasının hatırlatılması üzerine, "Bizim bayrağımız rengini şehidimizin kanından alır. Bu onun kansızlığını gösteriyor. Neticede bu bir ahlaksızlık, kalkıp bir ülkenin bayrağını yırtmak. Cevabımızı daha farklı şekilde veririz. Siyasette, askeri mücadelede, ekonomide, turizmde veririz. Bu sene bir Kardak krizi yaşanmamıştır. Ortaya koyduğumuz tavırlarla 'Kardak'ta bir hareket olursa cevabımız farklı olur' demiştik. Herhangi bir şey olmadığını göreceksiniz. Savunma Bakanımız, Yunanistan Savunma Bakanı'nı arayarak kendisine de teşekkür edecekti. Bu süreç Kardak ve diğer adalar olmak üzere devam etsin. Ama parlamentodaki çok ciddi edepsizlik, ahlaksızlık yapmıştır. Sadece şahsına ait bir ahlaksızlık olarak görüyorum" diye konuştu.