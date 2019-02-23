Erdoğan: "Böyle Giderse Bu İş, O Zaman Kalkarız Türkiye'de 81 Vilayette İcabında Tanzim Satışları...
1 saat önce
Erdoğan: "Böyle giderse bu iş, o zaman kalkarız Türkiye'de 81 vilayette icabında tanzim satışları oluşturur ve bu tanzim satışlarıyla vatandaşa ucuz ürün teminine çalışırız."
Erdoğan: "Böyle giderse bu iş, o zaman kalkarız Türkiye
'de 81 vilayette icabında tanzim satışları oluşturur ve bu tanzim satışlarıyla vatandaşa ucuz ürün teminine çalışırız."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:40 Kaynak: AA
Vatandaşların Yoğun Talebi Sonrası Samsun'da da Tanzim Satış Noktaları Açılacak
Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik'ten Başakşehir'e Kar Göndermesi
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Halis Özkahya'ya Eleştiri: Kar Yokken de Göremiyorlar Pozisyonları
İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli