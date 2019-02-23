Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Böyle Giderse Bu İş, O Zaman Kalkarız Türkiye'de 81 Vilayette İcabında Tanzim Satışları...

Erdoğan: "Böyle Giderse Bu İş, O Zaman Kalkarız Türkiye'de 81 Vilayette İcabında Tanzim Satışları...

1 saat önce

Erdoğan: "Böyle giderse bu iş, o zaman kalkarız Türkiye'de 81 vilayette icabında tanzim satışları oluşturur ve bu tanzim satışlarıyla vatandaşa ucuz ürün teminine çalışırız."

Erdoğan:
Erdoğan: "Böyle giderse bu iş, o zaman kalkarız Türkiye'de 81 vilayette icabında tanzim satışları oluşturur ve bu tanzim satışlarıyla vatandaşa ucuz ürün teminine çalışırız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:40 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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