Erdoğan: Bunun Hesabını Yeni Zelanda Sormazsa Biz Sormasını Biliriz (3)
58 dakika önce
HALKI SELAMLADICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki mitinginin ardından Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin ile birlikte halkı selamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:16 Kaynak: DHA
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