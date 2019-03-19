Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Bunun Hesabını Yeni Zelanda Sormazsa Biz Sormasını Biliriz (3)

Erdoğan: Bunun Hesabını Yeni Zelanda Sormazsa Biz Sormasını Biliriz (3)

58 dakika önce

HALKI SELAMLADICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki mitinginin ardından Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin ile birlikte halkı selamladı.

Erdoğan: Bunun Hesabını Yeni Zelanda Sormazsa Biz Sormasını Biliriz (3), System.String[]
HALKI SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki mitinginin ardından Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin ile birlikte halkı selamladı. Kendine sevgi gösterisinde bulunanlara çay veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe turunun ardından helikopterle ilçeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:16 Kaynak: DHA

Zonguldak, Politika
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