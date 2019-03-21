Erdoğan: "Bütün Yatırımların Kesintiye Uğramaması İçin 31 Mart Çok Önemli" - Kütahya
1 saat önce
- Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KÜTAHYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
- Alandan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KÜTAHYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:17 Kaynak: AA
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