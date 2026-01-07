Erdoğan'dan Malezya Başbakanı'na Nişan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı tevcih etti. Erdoğan,

"Türkiye ve Malezya arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları, evvela kadim geçmişimize, sonra da ortak kültür ve değerlerimize dayanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı tevcih töreninde yaptığı konuşmada, "Başbakan Enver İbrahim ve heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye ve Malezya arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları, evvela kadim geçmişimize, sonra da ortak kültür ve değerlerimize dayanıyor. Bu köklü zeminden güç alarak ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı her geçen gün daha da geliştiriyoruz. İş birliğimizi somut adım ve projelerle taçlandırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz sene Kuala Lumpur'u ziyaretimde kararlaştırdığımız Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyinin ilk toplantısını tertipledik. İnşallah önümüzdeki dönemde kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerimizi bu kurumsal çerçeveyle derinleştirip çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Enver İbrahim'in çabalarını bilhassa zikretmek gerekiyor. Aziz kardeşimin Kamboçya ile Tayland arasındaki gerginliğin giderilmesinde oynadığı yapıcı rolü de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Ayrıca, kendisinin Türk kültürü ve tarihine ilgisinin ülkelerimiz arasındaki örnek iş birliğinin gelişmesine önemli katkıları olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıymetli misafirler; Türkiye ile Malezya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yapmış olduğunuz katkılar nedeniyle Cumhuriyet Nişanını zatıalilerine takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhuriyet Nişanımızı ülkelerimiz arasındaki ebedi ve sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kıvançla taşıyacağınıza eminim. Bu vesileyle, dost ve kardeş Malezya halkının mutluluk ve refahı için en iyi dileklerimi şahsım ve milletim adına tekrarlamak istiyorum" dedi. - ANKARA