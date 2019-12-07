Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: 'Bunlar Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Halkbank ve Şehir Üniversitesi arasındaki 'davayı' değerlendirdi.



Şehir Üniversitesi'nin " Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştığını" söyleyen Erdoğan, "Halk Bankası'ndan kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası ciddi bir kredi veriyor. Maalesef bunlar, ödeme planında Halk Bankası'na ödemeleri yapmıyorlar. Halk Bankası da kendilerini sürekli uyarıyor. Şu anda borçları 417 milyon noktasında" diye konuştu.