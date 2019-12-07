Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: 'Bunlar Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştı'
Son Dakika Dünya Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: 'Bunlar Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştı' - Son Dakika Dünya

Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: 'Bunlar Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştı'

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Halkbank ve Şehir Üniversitesi arasındaki 'davayı' değerlendirdi. Erdoğan, Şehir Üniversitesi'nin "Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştığını" söyledi.

Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: 'Bunlar Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştı', System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Halkbank ve Şehir Üniversitesi arasındaki 'davayı' değerlendirdi.


Şehir Üniversitesi'nin " Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştığını" söyleyen Erdoğan, "Halk Bankası'ndan kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası ciddi bir kredi veriyor. Maalesef bunlar, ödeme planında Halk Bankası'na ödemeleri yapmıyorlar. Halk Bankası da kendilerini sürekli uyarıyor. Şu anda borçları 417 milyon noktasında" diye konuştu.

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Halk Bankası, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:59 
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