Erdoğan'dan Trump ile Görüşme Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erdoğan'dan Trump ile Görüşme Müjdesi

Erdoğan\'dan Trump ile Görüşme Müjdesi
02.01.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Trump'la da pazartesi günü bir görüşmemiz olacak ve bu konuları, Rusya Ukrayna arasındaki konuları aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız" dedi.

Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Trump'la da pazartesi günü bir görüşmemiz olacak ve bu konuları, Rusya Ukrayna arasındaki konuları aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Cami'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bildiğiniz gibi benim gerek sayın Putin'le gerek Zelenski'yle gerek bu konuda Trump'la, Avrupa ülkelerinin liderleri ile görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta içinde Paris'te yine böyle bir zirve, gönüllüler konferansı adı altında olacak ve benim adıma oraya Dışişleri Bakanım katılacak. Ama bu arada yine sayın Trump'la da pazartesi gündüz saat 16.00 gibi bir görüşmemiz olacak ve bu konuları, Rusya Ukrayna arasındaki konuları aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Filistin, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Trump ile Görüşme Müjdesi - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

08:59
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
01:21
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:08:23. #7.11#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Trump ile Görüşme Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.