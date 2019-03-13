Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Demet Akbağ'ı Arayarak Taziyelerini İletti

Erdoğan, Demet Akbağ'ı Arayarak Taziyelerini İletti

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi vefat eden oyuncu Demet Akbağ'a taziyelerini iletti.

Erdoğan, Demet Akbağ'ı Arayarak Taziyelerini İletti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi vefat eden oyuncu Demet Akbağ'a taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak, eşi Zafer Çika'nın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

(İlker Turak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:46 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Demet Akbağ, Güncel
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