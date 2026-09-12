Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çıkan sonuç çok konuşulacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları sürerken, Yavaş'ın siyasi geleceğine dair yapılan anketin sonuçları açıklandı.

HER 5 KİŞİDEN BİRİ "AK PARTİ VE MHP" DEDİ

ANK-AR tarafından yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 46,7’si Yavaş’ın Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti’ye katılması gerektiğini savunurken, yüzde 20'si ise AK Parti veya MHP tercihinde bulundu.

YENİ PARTİ DİYENLERİN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

ANK-AR araştırma şirketinin eylül ayı kamuoyu araştırmasında vatandaşlara "Sizce Mansur Yavaş bundan sonra ne yapmalı?" sorusu yöneltildi. Açıklanan sonuçlara göre katılımcıların en büyük kesimi, Yavaş'ın Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti saflarına katılması yönünde görüş bildirdi.

Ankette ortaya çıkan oranlar şu şekilde sıralandı: