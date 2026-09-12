Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çıkan sonuç çok konuşulacak - Son Dakika
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Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çıkan sonuç çok konuşulacak

Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çıkan sonuç çok konuşulacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından siyasi geleceği tartışılan Mansur Yavaş'ın bundan sonra nasıl bir yol izlemesi gerektiği seçmene soruldu. ANK-AR'ın araştırmasında katılımcıların yüzde 46,7'si Yeni Parti'ye katılmalı derken, yüzde 20'si AK Parti veya MHP'yi işaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları sürerken, Yavaş'ın siyasi geleceğine dair yapılan anketin sonuçları açıklandı. 

HER 5 KİŞİDEN BİRİ "AK PARTİ VE MHP" DEDİ

ANK-AR tarafından yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 46,7’si Yavaş’ın Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti’ye katılması gerektiğini savunurken, yüzde 20'si ise AK Parti veya MHP tercihinde bulundu.

YENİ PARTİ DİYENLERİN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

ANK-AR araştırma şirketinin eylül ayı kamuoyu araştırmasında vatandaşlara "Sizce Mansur Yavaş bundan sonra ne yapmalı?" sorusu yöneltildi. Açıklanan sonuçlara göre katılımcıların en büyük kesimi, Yavaş'ın Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti saflarına katılması yönünde görüş bildirdi.

Ankette ortaya çıkan oranlar şu şekilde sıralandı:

  • Yeni Parti'ye katılmalı: Yüzde 46,7
  • AK Parti veya MHP'ye katılmalı: Yüzde 20,0
  • Bağımsız kalmalı: Yüzde 13,4
  • CHP'de devam etmeli: Yüzde 9,8
  • Fikrim yok: Yüzde 10,0

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Yeni Parti, AK Parti, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çıkan sonuç çok konuşulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan görüşmesi sonrası Mansur Yavaş anketi! Çıkan sonuç çok konuşulacak - Son Dakika
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