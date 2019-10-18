Erdoğan: "Halen ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyeli'den 350 bini PKK/YPG'nin işgali altındaki yerlerden...
2 saat önce
Erdoğan: "Halen ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyeli'den 350 bini PKK/YPG'nin işgali altındaki yerlerden gelen Kürtlerden oluşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "Halen ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyeli'den 350 bini PKK/ YPG'nin işgali altındaki yerlerden gelen Kürtlerden oluşuyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Güvenli bölgeye de 2 milyon kişinin dönmesini planlıyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye anlaşma uyarısı: Söz yerine getirilmemiş olursa 120 saatin sonunda harekat devam edecek İzmir şehit olan eşini asker selamıyla uğurladı Son Dakika: Erdoğan'dan Suriye rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek