Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Halen ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyeli'den 350 bini PKK/YPG'nin işgali altındaki yerlerden...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Halen ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyeli'den 350 bini PKK/YPG'nin işgali altındaki yerlerden...

Erdoğan: "Halen ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyeli'den 350 bini PKK/YPG'nin işgali altındaki yerlerden...

2 saat önce

Erdoğan: "Halen ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyeli'den 350 bini PKK/YPG'nin işgali altındaki yerlerden gelen Kürtlerden oluşuyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Halen ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyeli'den 350 bini PKK/ YPG'nin işgali altındaki yerlerden gelen Kürtlerden oluşuyor."

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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