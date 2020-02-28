Erdoğan ile Trump görüştü: İdlib'de insanlık dramını engellemek için ilave adım atılmalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan ile Trump görüştü: İdlib'de insanlık dramını engellemek için ilave adım atılmalı - Son Dakika Dünya

Erdoğan ile Trump görüştü: İdlib'de insanlık dramını engellemek için ilave adım atılmalı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonda görüşerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve Orta Doğu gündemini ele aldı

Erdoğan ile Trump görüştü: İdlib'de insanlık dramını engellemek için ilave adım atılmalı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonda görüşerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve Orta Doğu gündemini ele aldı.


Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede gündemdeki konular değerlendirildi. İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:05 
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