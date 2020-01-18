Erdoğan'ın katıldığı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının ilk kaynak töreninde gözler İmamoğlu'nu aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattının ilk kaynak törenine katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunurken, gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aradı.

"İBB Başkanı nerede?" sorusu akıllara gelirken, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu'nun İYİ Parti tarafından düzenlenen Kanal İstanbul Paneli'ne katıldığı öğrenildi.

Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı için şunları söyledi:

"90 milyon yolcu kapasitesiyle açılan İstanbul Havalimanı'mız dev projelerden biridir. Toplu taşımayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla kolları sıvadık. Metronun toplam uzunluğu 37,5 kilometreyi bulan ve 9 istasyondan oluşuyor. 10 kazı makinesi birden çalışıyor. Kazı çalışmalarının yüzde 94'ü tünellerin de önemli bir kısmı tamamlandı. Şimdi rayların döşemesine başlıyoruz.

"ÜLKEMİZİN İLK HIZLI METRO UNVANINI KAZANACAK"

Amacımız günde 470 metre ray ve 24 saat çalışmayı gerçekleştirmektir. Rayları ve malzemeleri ülkemiz firmaları üretiyor. Sinyalizasyon ve metro vagonları da bu arada gerçekleştirilmiş olacak. Saatte 120 kilometre hızla metro araçları faaliyet gösterecek. Ülkemizin ilk hızlı metro hattı unvanını kazanacak. Ulaşım Gayrettepe'den 35 dakikada sağlanacak. Hasdal'a kadar olan bölüm yıl sonunda açılacak. İhsaniye istasyonu da ilk hizmete girecek kısımda yer alıyor. İstanbul'da ulaşım hizmetlerine çağ atlattık.

"BİZİM İÇİN HİZMETTE REKABET, SİYASİ REKABETTEN ÖNDE GELİR"

İBB Başkanı olduğumuzda İstanbul'da raylı sistem 34 kilometreyi zar zor buluyordu. Uzunluğu 14,2 kilometre olan tünellerin ve 288 kilometre olan metro hatlarının yapımı sürüyor.

Halen hizmet veren veya inşası süren 318 kilometrelik raylı sistem ağının 165 kilometresini yani yarıdan fazlasını Ulaştırma Bakanlığı'mız gerçekleştirdi. İstanbul'un yönetimi mahalli yönetimlere bırakılmayacak kadar hayatidir. Büyük projeleri hükümet olarak üstleniyoruz. Bizim için hizmette rekabet, siyasi rekabetten önde gelir. Türkiye'nin tamamına 17 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların hepsinden kat be kat fazla hizmet götürmeyi başardık."