Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Tüm ürünlerde "Made in Türkiye" yazacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Tüm ürünlerde 'Made in Türkiye' yazacak - Son Dakika Ekonomi

Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Tüm ürünlerde "Made in Türkiye" yazacak

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Made in Turkey yerine Türkiye yazın" çıkışı işe yaradı. İş dünyası, ihraç ürünlere "Made in Türkiye" etiketi için harekete geçti.

Yerli otomobilin tanıtımında sahnede "Made in Turkey" ifadesi yer alınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duruma müdahale etmiş ve yazı "Made in Türkiye" olarak değiştirilmişti. Erdoğan'ın bu çıkışı iş dünyasını harekete geçirdi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) konuyla ilgili yasa taslağı hazırladı. Taslak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sunulacak. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye adını tüm dünya biliyor. Ancak ihraç ürünlerine 'Made in Turkey' yazıyoruz. Artık kendi adımızı koymalıyız" dedi.

SLOGAN DA DEĞİŞİYOR

Gülle, Türkiye'nin potansiyelini keşfetmekle ilgili kullanılan Turkey Discover the Potantial (Türkiye potansiyelini keşfet) sloganının da değiştirileceğini de söyledi. 2014'te Ekonomi Bakanlığı ve TİM 'Made in Turkey' damgası yerine "Turkey Discover the potential (Türkiye potansiyelini keşfet)" olarak belirlenen Turkey logosunu çıkarmıştı.

LOGOLAR BASILIYOR

TİM'in adımına diğer derneklerden de destek geldi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, kendilerinin uzun süredir ihraç ettikleri ürünlere "Made in Türkiye" logosu bastıklarını söyledi.

Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Tüm ürünlerde Made in Türkiye yazacak
Yerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay!

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:39 
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