Erdoğan, Kütahya'da Halka Hitap Etti - Kütahya
1 saat önce
- Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KÜTAHYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
- Alandan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KÜTAHYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:11 Kaynak: AA
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