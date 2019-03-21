Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Kütahya'da Halka Hitap Etti - Kütahya

Erdoğan, Kütahya'da Halka Hitap Etti - Kütahya

1 saat önce

- Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KÜTAHYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

- Alandan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KÜTAHYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:11 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya, Güncel
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