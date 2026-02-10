Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanına Destek - Son Dakika
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanına Destek

10.02.2026 00:29
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefonda görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sanal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneş ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı devam ederken yaptığı telefon görüşmesinde, "Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun, sen zaten beyazsın. Ama sen şimdi inkılabi bir dönüş yaptın. Baksana ne diyor? 'Şu sivil anayasayı getirin de bizi kurtarın bu işlerden' diyor. Kızım darbe anayasasından kurtarmak için biz elimizden geleni zaten yapıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz. İnşallah onu da başaracağız. Ama bunu tabii Mihalgazi başarmış olacak. Beraber inşallah. Şu anda biz MYK toplantısındayız bütün arkadaşların selamları var. Hepsi duacı" diye konuştu.

Faruk Acar paylaşımında, "MYK toplantımızda gerçekleşen telefon görüşmesinin diğer ucunda Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş var. Üslubuyla, samimiyetiyle, dik duruşuyla böyle bir liderimiz oldukça Türkiye'mizin sırtı yere gelmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güneş, Son Dakika

