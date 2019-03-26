Erdoğan: "Sizi Cudi'de İnlerinizde Vurduk, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de Vuruyoruz, Vurmaya...
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- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL (AA) Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Trabzonlular Gecesi programında konuştu.
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL (AA) Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Trabzonlular Gecesi programında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:07 Kaynak: AA
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