Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti

Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
25.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde suç çetelerinin ağına düşen çocuk sayısının artması ve Ahmet Minguzzi ile Atlas Çağlayan gibi çocukların akran cinayetlerine kurban gitmesi hükümeti harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen AK Parti çocukların suça sürüklenmesini önlemek için iki ayaklı bir çalışma başlattı. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili cezalar artırılacak, ebeveynlere yönelik adımlar atılacak.

Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan'ın akran cinayetine kurban gitmesi milyonların yüreğini yaktı. Son dönemde suç örgütlerinin ağına düşen çocukların sayısının artması da hükümeti bu konuda harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ilgili kurumlar ve AK Parti sorunun çözümü için iki ayaklı bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın bir ayağı suça sürüklenen çocuklarla ilgili cezaların artırılması olacak. Yargı paketlerindeki bu yönde bazı maddeler revize edilecek. İkinci ayak ise rehabilitasyon ve ebeveynlere yönelik adımlar olacak. Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu'nun hazırlayacağı rapor burada da yol gösterici olacak.

ANNE YA DA BABALARI CEZAEVİNDE

Yapılan çalışmalar suça sürüklenen çocukların büyük çoğunluğunun boşanmış, anne ya da babası cezaevinde bulunan çocuklardan oluştuğunu ortaya koyuyor.

"TOPLUMSAL BİR ÇÜRÜME VAR"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti kurmayları, evlenme ve boşanma oranlarının neredeyse eşitlendiğine dikkat çekip şöyle dedi: "Bu gerçek bir sorun. Toplumsal bir çürüme var. Aileler dağılınca çocuklar bu durumda sahipsiz kalıyor. Cezaları ne kadar artırırsanız artırın tek başına yeterli değil.

"TÜM TOPLUM BUNA KAFA YORMALI"

Bir suçla ilgili rehabilitasyon ve ıslah süreci başarılı olmazsa suçun önüne geçemiyorsunuz. Öncelikle ailelere yönelik bir süreç yürütülmeli. Buna tüm toplum kafa yormalı, akademisyenler ve bilim dünyası bir araya gelerek çözüm odaklı çalışılmalı."

AK Parti, Çağlayan, Hükümet, Eğitim, Kurban, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti - Son Dakika

Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
09:41
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
08:40
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 11:31:22. #7.11#
SON DAKİKA: Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.