Erdoğan: "(Tunç Soyer) Bu Aday CHP'nin Değil, Kılıçdaroğlu'nun Adayıdır.
1 saat önce
Erdoğan: "(Tunç Soyer) Bu aday CHP'nin değil, Kılıçdaroğlu'nun adayıdır.
Erdoğan: "(Tunç Soyer) Bu aday CHP'nin değil, Kılıçdaroğlu'nun adayıdır. Adaylık icazetini İzmir'den değil Kandil'den almıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:36 Kaynak: AA
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