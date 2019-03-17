Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Tunç Soyer) Bu Aday CHP'nin Değil, Kılıçdaroğlu'nun Adayıdır.

Erdoğan: "(Tunç Soyer) Bu Aday CHP'nin Değil, Kılıçdaroğlu'nun Adayıdır.

1 saat önce

Erdoğan: "(Tunç Soyer) Bu aday CHP'nin değil, Kılıçdaroğlu'nun adayıdır.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Tunç Soyer) Bu aday CHP'nin değil, Kılıçdaroğlu'nun adayıdır. Adaylık icazetini İzmir'den değil Kandil'den almıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Politika
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