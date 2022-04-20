Ereğli'de 15 bin kişiye iftar verilecek - Son Dakika
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Ereğli'de 15 bin kişiye iftar verilecek

20.04.2022 16:49
Ereğli'de 15 bin kişiye iftar verilecek

Ereğli Belediyesi tarafından Kadir Gecesi 15 bin kişiye iftar verileceği bildirildi.

Ereğli Belediyesi tarafından Kadir Gecesi 15 bin kişiye iftar verileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, geleneksel hale getirilen programın, Kadir Gecesi olan 27 Nisan'da sahil şeridinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Salgın nedeniyle ara verilen iftar ve mevlit programını bu yıl yeniden düzenlenmesi için hazırlıkların tamamlandığı aktarılan açıklamada, kurulacak 15 bin kişilik iftar sofrasına tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

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Ereğli Belediyesi, Kadir Gecesi, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ereğli'de 15 bin kişiye iftar verilecek - Son Dakika


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